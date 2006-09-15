Президент предлагает парламенту принять ряд антикоррупционных законов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает парламенту принять ряд антикоррупционных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник главы государства по юридическим вопросам Николай ПОЛУДЁННЫЙ на брифинге в Секретариате Президента.

Советник Президента отметил, что сегодня уровень противодействия коррупции в Украине остается низким, в частности, в соответствии с исследованием организации Transperancy International, Украина находится на 107-м месте среди 150 государств. Ради улучшения этой ситуации подготовлены три законопроекта относительно ратификации конвенций ООН по борьбе с коррупцией. Кроме того, Президент внес в Верховную Раду Украины еще три законопроекта по этой проблематике. По словам Н.ПОЛУДЁННОГО, в законопроектах уточняется понятие коррупции, вводится экспертиза нормативных актов на возможные признаки коррупции, также устанавливается требование для должностных лиц как декларировать не только доходы, но и расходы. Н.ПОЛУДЁННЫЙ сказал, что Секретариат Президента надеется, что этот пакет документов будет поддержан парламентом в ближайшее время.