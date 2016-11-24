РосСМИ заявили о прибытии в оккупированный Крым турецкой делегации

Российские СМИ сообщили, что в оккупированный Крым прибыла турецкая делегация, в состав которой вошли политики, бизнесмены и депутаты, передают «РИА Новости».

Согласно сообщению издания, на полуостров прибыли глава турецкой Ассоциации евразийских правительств, доверенное лицо заместителя руководителя Генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Дженгиз, представитель президента Турции Ибрагим Ерилли, вице-мэр Анкары Ахмет Тунч и другие.

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Кроме того, отмечается, что целью визита делегации является встреча с оккупационной "властью" и лидерами крымско-татарской общины.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что даст "необходимые указания", чтобы турецкие корабли не заходили в порты оккупированного Крыма.

В разговоре со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием, турецкий лидер затронул вопрос о "неформальном заходе турецких кораблей в порты Севастополя". В этом контексте президент Турции отметил, что "если даже это происходило неформально, он даст все необходимые указания, чтобы такого не могло происходить в любом формате".