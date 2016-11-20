Обама призвал Путина выполнять обязательства России в рамках Минских соглашений

Как передает Reuters, об этом сообщил представитель Белого дома, информируя о встрече президентов, которая длилась около четырех минут в воскресенье на саммите АТЭС в столице Перу Лиме..

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"Президент призвал президента Путина выполнять обязательства России в рамках Минских соглашений, подчеркнув, США и их партнеры поддерживают суверенитет Украины", - сказал чиновник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Обама и Путин во время короткого разговора по полях саммита АТЭС выразили сожаление из-за отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Украине.

Напомним, Обама и лидеры пяти стран Европейского Союза - канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер-министр Испании Мариано Рахой и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласились сохранять санкции против России до выполнения ею Минских соглашений.