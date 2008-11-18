Ющенко поручил Тимошенко помочь Эфиопии
16:31, 18 ноября 2008Политика
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"С учетом критической ситуации"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству оказать гуманитарную помощь Федеративной Демократической Республике Эфиопия.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте Главы государства.
Решение было принято с учетом критической ситуации, сложившейся в Федеративной Демократической Республике Эфиопия в связи с тяжелыми погодными условиями..
Как сообщалось, в сентябре Всемирная продовольственная программа ООН призвала мировое сообщество выделить 460 млн. долларов, чтобы накормить 9,6 млн. людей, пострадавших от засухи и высоких цен на продовольствие в Эфиопии.
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