Ющенко снял табу на продажу Одесского припортового

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля о приостановке действия распоряжения Кабинета министров Украины от 11 февраля 2008 года «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведения конкурса - 20 мая.

В свою очередь Президент 25 апреля своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о проведении конкурса по продаже ОПЗ и обратился в Конституционный Суд с представлением о соответствии Конституции распоряжения Кабмина «Об утверждении условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» от 11 февраля 2008 года № 261-р.

Конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода планировали провести 20 мая. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

19 мая министр юстиции Николай ОНИЩУК после заседания Кабмина сообщил, что дата проведения конкурса по продаже Одесского припортового завода перенесли на неопределенный срок.

7 июля В.ЮЩЕНКО снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

11 июля Конституционный Суд своим постановлением прекратил рассмотрение представления Президента относительно конституционности распоряжения Кабмина «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» от 11 февраля 2008 года №261-р. Рассмотрение данного представления прекращено в связи с письменным заявлением субъекта права на конституционное представление об отзыве представления.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.