Литвин рассказал, как у Ющенко старательно съезжали с темы

Во время вчерашней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО не шла речь о конкретных кандидатурах на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что «о конкретных кандидатурах на должность председателя ВР речь не шла».

По словам В.ЛИТВИНА, во время встречи с В.ЮЩЕНКО «каждая сторона старательно обходила вопрос руководства ВР, избрания председателя».

Вместе с тем он считает, что «проблемы Верховной Рады должны решаться в Верховной Раде».

Отвечая на вопрос журналистов, высказывался ли глава государства в поддержку его кандидатуры на должность руководителя парламента, В.ЛИТВИН ответил: «Если бы еще Президент голосовал, тогда я бы знал, что один голос есть».

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Президент В.ЮЩЕНКО проводил встречу с лидерами нескольких ведущих политических сил с целью обсуждения путей преодоления политического кризиса и возобновления полноценной работы Верховной Рады Украины.