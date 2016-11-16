МИД проверяет информацию о задержании "украинского разведчика" в Крыму
МИД проверяет информацию российских СМИ о задержании в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины, которого назвали якобы сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
«Мы проверяем эту информацию», - заявила она.
Как сообщал УНИАН, российские СМИ утверждают, что в Симферополе задержан гражданин Украины, вероятный сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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В частности, прокремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ заявило, что гражданин Украины был задержан с гранатой, пистолетом и элементами для изготовления самодельного взрывного устройства во вторник.
"Задержан в Симферополе вероятный сотрудник ГУР МО Украины. Изъяты граната, пистолет, элементы для изготовления СВУ", - сказал источник.
В свою очередь, спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко опроверг задержание в Крыму украинского военнослужащего.