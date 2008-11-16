Тимошенко: Украина – это не только гектары чернозема

Премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО поздравила аграриев с Днем работников сельского хозяйства.

Как говорится в переданном УНИАН правительственной пресс-службой поздравлении премьера, “именно вы имеете самое большое право на праздник в стране, поскольку хлеборобы собрали в этом году наибольший урожай зерновых в истории независимой Украины – больше пятидесяти миллионов тонн, вдвое больше чем в прошлом году, больше чем в любой год советского прошлого”. “Вашим неутомимым трудом, вашими трудовыми руками установлен этот славный рекорд”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к аграриям и заметила: “Но, так уж повелось, что Украинское Село, в основном, работает, а не празднует. Особенно сегодня, когда мировой финансовый кризис со всей мощью и яростью ударил по агропромышленному комплексу”.

“Вы и сами хорошо знаете, какие большие проблемы переживает сегодня сельский труженик: на мировых рынках в 2-3 раза снизились цены на всю сельскохозяйственную продукцию; упал ее спрос на экспорт; мировой банковский кризис вызвал и кризис кредитов для села. Да, сегодня тяжело всем аграриям мира. Возможно, тяжелее, чем кому-либо. Поверьте, я чувствую всю вашу боль и все ваши проблемы”, - сказала премьер и заверила, что делает все, что только способно сделать правительство в это экстремальное время.

“Во-первых, мы выделили на 9 миллиардов гривен больше бюджетных средств, чем в прошлом году в поддержку аграрного сектора.

Во-вторых, впервые ввели дотации на выращивание сахарной свеклы и льготные кредиты на построение новых элеваторов и животноводческих комплексов.

В-третьих, 2,5 миллиардов гривен первый раз в истории независимой Украины выделили для формирования государственного резерва зерна, чтобы сейчас, когда упали мировые цены на зерно, закупить его по достойной цене и поддержать селян.

Четвертое. Несколько дней назад установили минимальные закупочные цены на всю без исключений сельскохозяйственную продукцию, ниже которой никто не может у крестьян ее купить. Мы будем жестко контролировать соблюдение этих правил.

Пятое. Мы сохранили льготный режим налогообложения для села и продлили действие фиксированного сельскохозяйственного налога даже после вступления в ВТО.

Шестое. Удалось закрыть наши границы от черной контрабанды аграрной продукции и защитить наш сельскохозяйственный рынок, селян и результаты их труда.

Седьмое. Вместе с Национальным банком Украины и коммерческими банками мы проработали вопрос пролонгации кредитов сельскохозяйственным производителям до 1 июня 2009 года. А также мы открываем горячую телефонную линию для тех селян, кому банки отказывают в пролонгации”.

“Нам предстоит еще сделать очень многое для того, чтобы селяне почувствовали улучшение жизни”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила, что понимает, “что решение сельских проблем – это не только достижение рекордных урожаев. Это – и автобусы для школ, и газ для крестьян, асфальтированные дороги, хорошие условия и зарплаты для сельских учителей и врачей. Мы настойчиво работаем и над этим”.

Она выразила убеждение: “пока не будут преодолены проблемы украинского села - до тех пор не будут решены проблемы всей Украины. Поскольку село – это душа и сердце Украины, ее краса, ее судьба, ее жизнь”.

Поэтому от имени правительства Ю.ТИМОШЕНКО обещает аграриям, что не даст “спокойно спать ни одному министру и чиновнику, и сама не успокоюсь до тех пор, пока ваша жизнь не изменится к лучшему”.

“Несмотря на то, что сегодня, родне мои, мы все переживаем не лучшие дни; что жесткий мировой финансовый кризис сбил экономику всех стран на взлете, все же - я искренне поздравляю всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, я желаю добра и любви семьям, я желаю успехов в труде, я очень хочу, чтобы селяне жилы достойно. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы так и произошло”, - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Украина селянская – это не только гектары чернозема или центнеры хлеба. Украина – это сельская честь, это правда родного края, это гордость Украинской крестьянки за своих детей и Украинского хозяина за свою семью. Мы должны сохранить эти ценности”, - подчеркнула премьер.