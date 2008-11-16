Регионал: Верховная Рада осталась не только без головы, но и без рук

Увольнение спикера ВР Арсения Яценюка напрямую связано с назначением новой кандидатуры на эту должность, причем сделать это необходимо как можно скорее. В противном случае – это станет точкой невозврата на пути к досрочным выборам, заявил в комментарии УНИАН нардеп-регионал Сергей Кивалов.

Хотя Регламент парламента уполномочивает первого заместителя исполнять обязанности Председателя Верховной Рады в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих должностных обязанностей, но Конституция Украины требует, чтобы акты ВР, в том числе и принятые парламентом законы подписывал именно спикер, отметил нардеп. «На поверку оказывается, что без «Голови Верховної Ради» не может быть подписан ни один закон, а сама Рада – не только «безголовая», но и «безрукая».

«Согласно общепринятому толкованию Конституции, и общепринятой практике ее применения, подписание законов – и первичное, перед направлением на подпись Президенту, и окончательное, в случае неподписания им закона, повторно принятого парламентом с преодолением вето, трактуется не как обязанность, а как полномочие, - убежден Кивалов. - Соответственно, никто кроме действующего Председателя Верховной Рады осуществить подписание Закона Украины не имеет права».

Таким образом, в отсутствие спикера, законы Украины некому подписывать, а неподписанные или подписанные нелегитимным лицом – нельзя отправлять на подпись Президенту. Даже если законы будут приниматься, они не смогут вступить в силу, подытожил регионал.

“Если новый Председатель ВР не будет избран в кратчайшие сроки Парламент, не способный принимать законы, окажется недееспособным, а досрочные парламентские выборы – неизбежными”.