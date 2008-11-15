МИД России: никакой государственной границы в Азовском море не существует

Делимитация участка морской границы между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе является предметом дальнейших переговоров.

Об этом сказано в комментарии Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, обнародованном на официальном сайте российского МИДа, относительно заявлений украинских дипломатов.

«Вынуждены вновь напомнить нашим украинским коллегам, что какой-либо линии государственной границы в Азовском море и Керченском проливе, которые являются внутренними водами России и Украины, Договор о российско-украинской государственной границе 2003 года не определяет. В нем зафиксировано, что урегулирование вопросов, относящихся к смежным морским пространствам, осуществляется по соглашению между сторонами», - отмечается в комментарии.

Российский МИД напоминает, что согласно договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанном Киевом и Москвой в 2003 году, урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между сторонами.

«Только на основе такого соглашения может быть установлена граница между Российской Федерацией и Украиной в Азовском море и Керченском проливе», - подчеркивает МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября директор Первого территориального департамента МИД Украины Леонид ОСАВОЛЮК заявил о том, что РФ пытается «подвинуть» границу, которая существует в Керченском проливе.

МИД РФ выступил с заявлением, в котором отверг обвинения Киева в попытках изменить границу в Керченском проливе.

12 ноября Л.ОСАВОЛЮК обвинил Россию в применении двойных стандартов при делимитации водных границ со странами бывшего Советского Союза. По его словам, где России выгодно признавать границу, которая была установлена в советское время, она признает ее однозначно, а там, где не выгодно, делается вид, что ее либо нет, либо она является «некой».

По словам Л.ОСАВОЛЮКА, РФ пытается «передвинуть» свою границу в Керченском проливе, и это может вообще сорвать весь переговорный процесс в рамках СНГ, который ведется между странами о делимитации государственных границ.