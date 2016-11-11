В СБУ рассказали о планах Кремля в отношении регионов Украины на ноябрь-декабрь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Анатолий Дублик.

По его словам, в течение второй половины ноября и в начале декабря планируется проведение нескольких сессий областных советов, которые под лозунгами децентрализации будут требовать введения "практики договорных отношений между Кабинетом министров и местными советами".

"Как известно, ряд областных советов уже и ранее принимал такие решения. Служба безопасности в соответствии с действующим законодательством отреагировала на такие нарушения, и в результате возбуждено уголовное производство", - сказал Дублик, отметив, что процессуальные действия продолжаются.

Кроме того, по его словам, в регионах планируется проведение собраний и форумов общин с последующим проведением итогового всеукраинского форума местных советов.

"Прямых требований федерализации не предвидится – вместо этого избрана стратегия "ползучей эрозии" центральной власти", - сказал начальник департамента СБУ.

Он отметил, что таким образом, основная цель РФ – «создать условия для того, чтобы парализовать органы центральной власти, зная, что внесение изменений в Конституцию требует соответствующего времени с определенным длительным принятием...».

Как сообщал УНИАН, сегодня Дублик заявил, что СБУ во взаимодействии со Службой внешней разведки получили оперативные данные, которые "разоблачают планы Российской Федерации по масштабной дестабилизации в Украине, старт которой запланирован на 15 ноября текущего года".

По его словам, при содействии РФ в Украине планируют организовать массовые акции протеста с целью спровоцировать досрочные парламентские выборы для приведение к власти пророссийских сил и изменения внешнеполитического курса государства.