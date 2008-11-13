Яценюк: мне кажется, я не изменил ни Ющенко, ни премьер-министру

Бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не верит в то, что Президент Виктор ЮЩЕНКО давал команду для его отставки.

"Я не хочу верить в то, что Виктор ЮЩЕНКО хотел отставки председателя Верховной Рады, а тем более, что он давал такую команду", - сказал А.ЯЦЕНЮК в эфире "5 канала".

"Мне приятно отметить, что мы были честны друг перед другом во всех наших отношениях. Мне кажется, что я не изменил ни ЮЩЕНКО, ни "Нашей Украине", ни БЮТ, ни премьер-министру, ни тому демократическому лагерю, который у нас был", - отметил экс-спикер.

"Мы друг без друга, к величайшему сожалению, намного более слабые игроки, чем игроки, которые вместе. Нас это и погубило", - прибавил он.

При этом А.ЯЦЕНЮК заметил, что "некоторые внутренние партийцы, это же партией не назовешь, сделали то, к чему мы сегодня пришли".

Экс-спикер прибавил, что ему лично досадно, что "те люди, которые шли по списку, одним из лидеров которого был я лично, прошли в парламент, в том числе и благодаря другим лидерам, и мне, и они заняли предательскую позицию".

"Я хотел бы услышать логическое объяснение этим действиям. Объяснение есть – кто-то заплатил по своим векселям. Их не нужно было выдавать. Кто-то начал игру, которая будет однозначно проигрышной для тех людей, которые ее начали", - цитирует А.ЯЦЕНЮКА “Украинская правда”.

На вопрос, о ком именно он говорит, экс-спикер сказал, что "все всех знают". "Вы не услышите от меня, что я на кого-то оскорблен, политика - это же не институт целомудренных девушек", - прибавил А.ЯЦЕНЮК.

Комментируя инициативу Партии регионов относительно его отставки, А.ЯЦЕНЮК сказал, что "претензий к оппозиции, лично к ЯНУКОВИЧУ вообще никаких не может быть". "Оппозиция играет в свою игру, оппозиция хочет вернуться во власть, они поступили абсолютно правильно", - отметил он.

"Наверное, если бы я был руководителем оппозиции, я бы тоже так делал. Хотя здесь нужно взвесить, что более важное – борьба за власть или судьба страны. Думаю, судьба страны важнее, власть потом придет, если для этого будут условия", – продолжил А.ЯЦЕНЮК.

"А так просто борьба создает лишнюю пену и фактически может погубить тех, кто борется за нее", - прибавил он.

На вопрос, кто дал команду 10 членам фракции "НУ-НС" поддержать его отставку, не глава ли Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, А.ЯЦЕНЮК сказал: "Вы отвечаете сами на все вопросы. Я никого не буду обвинять, потому что здесь нет оскорбленных".

"Такое решение принято исключительно из-за предательской позиции. Пусть теперь несут ответственность те люди, которые это сделали", - прибавил он.

Отвечая на вопрос, чем он займется после своей отставки, А.ЯЦЕНЮК отметил, что будет продолжать формировать свою политическую силу. При этом бывший председатель ВР заверил, что «его ушли, чтобы он вернулся, но уже не сюда».

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 233 депутата: 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.