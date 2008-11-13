Жириновский: Украина – это искусственное государство

Руководству России сложно налаживать отношения с Украиной из-за неопределенной политической обстановки в этой стране.

Об этом сказал председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, что нужно сделать руководству России для налаживания отношений с Украиной.

«У Вас (в Украине) обстановка такая, как была с 1917 по 1921 годы. Непонятно, какие политические силы провластные, кто оппозиционные. Поэтому давать оценку Президенту РФ тяжело. Ведь давая оценку, мы должны кого-то поддержать или выставить кому-то нашу претензию», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

В тоже время он отметил, что для РФ очень важны добрососедские отношения с Украиной.

«Для меня лично Украина – это не иностранное государство. Там мои корни, там вся семья моего отца… Я считаю, что будущее, это все таки раздел Украины на восточную и западную части», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

По его мнению, восточная и южная части Украину «вернуться» в Россию, а западные области останутся независимыми.

Кроме этого он добавил, что в разных областях Украины прослеживается влияние других стран: в Ужгороде – Венгрии, в Черновцах – Румынии.

По его мнению, «Украина – это искусственное государство, являющееся объектами влияния разных стран».

«Вам (Украине) все дали коммунисты… Ваша территория – это треть нынешней Украины», - сказал.

В тоже время В.ЖИРИНОВСКИЙ подчеркнул, что «мы любим эту часть бывшего Советского Союза, пусть она называется Украиной, и желаем, чтобы там было все хорошо и не было никакого угнетения для русских людей, так как это издевательство».

«Я уверен, что наш Президент за то, чтобы были добрососедские отношения между нашими странами», - подчеркнул В.ЖИРИНОВСКИЙ.