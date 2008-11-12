БЮТ не станет голосовать за нового спикера, пока не будет коалиции

Блок Юлии Тимошенко будет настаивать на создании новой коалиции, и только при этом условии может быть избран новый председатель Верховной Рады Украины. Об этом заявил в эфире «5 канала» первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Наш блок не будет голосовать за избрание председателя ВР, пока не будет определен формат новой коалиции», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что именно такой способ избрания председателя Верховной Рады отвечает стандартам европейского парламентаризма. «Должно быть большинство, которое несет ответственность вместе с правительством за политическую, экономическую и социальную ситуацию в стране. Без этого не может быть вообще разговора о какой-то перспективе, о формуле выхода из кризиса, преодолении негативных последствий. Все другие варианты – это форма дестабилизации, форма для коррупции, для незаконных и антиконституционных действий, которые сегодня были продемонстрированы в Верховной Раде», - отметил А.ТУРЧИНОВ.