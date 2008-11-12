В БЮТ решили, что Яценюк - первая жертва союза Ющенко с ПР

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО считает, что отставка Арсения ЯЦЕНЮКА стала результатом договоренностей Президента Виктора ЮЩЕНКО с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ПИСАРЕНКО, по мнению депутата, “Арсений ЯЦЕНЮК стал первой жертвой союза ЮЩЕНКО - Партия регионов”.

«Президент променял ЯЦЕНЮКА на долгосрочный союз со своими политическими оппонентами. Очевидно, что основанием этого «брака» является что-то большее, чем симпатия ЮЩЕНКО к Партии регионов. Потому считаю, что следующим шагом Президента станет его настоящая цель. ЮЩЕНКО будет пытаться отправить парламент на дембель», - сказал бютовец.

По словам парламентария, уже в ближайшее время под вопросом окажутся пакет антикризисных мер, бюджет на 2009 год и нормальная работа Верховной Рады. В.ПИСАРЕНКО уверен, что “ЮЩЕНКО будет пытаться сделать все, чтобы остаться в своем кресле после 2010 года”.

«ЮЩЕНКО избрал Партию регионов для того, чтобы остаться в должности Президента. Остается вопрос – избрала ли Партия регионов ЮЩЕНКО своим кандидатом на должность будущего Президента», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось при помощи системы «Рада», а не тайно бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.