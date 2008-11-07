Яценюк объяснил, почему нельзя выгонять людей на улицу

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что нужно сокращать не количество государственных служащих, а бюрократию и коррупцию чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, сокращение занятости в государственном секторе приведет к безработице.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в других странах мира во время кризиса, напротив, усиливался государственный сектор экономики. По словам спикера парламента, в Украине сейчас под лозунгами борьбы с коррупцией чиновников нельзя сокращать «всех и вся».

Выступая сегодня в Днепропетровском областном совете перед руководителями крупных промышленных предприятий региона и банкирами, А.ЯЦЕНЮК заявил, что во время экономического кризиса владельцам предприятий не следует идти «путем увольнения работников». «Нельзя выгонять людей, потому что завтра вы их не сможете вернуть на предприятия», - отметил председатель ВР.

По его словам, с подъемом экономической активности в других странах квалифицированная рабочая сила из Украины может мигрировать в эти страны. А.ЯЦЕНЮК считает, что сегодня основной проблемой промышленности является нехватка квалифицированной рабочей силы.

А.ЯЦЕНЮК предложил руководителям предприятий сокращать рабочую неделю, пересмотреть уровень зарплаты. По словам А.ЯЦЕНЮКА, также парламент может урегулировать трудовое законодательство относительно нормы о неоплачиваемом отпуске работников.