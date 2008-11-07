У Ющенко считают, что Тимошенко не дает покоя мечта Медведчука

В Секретариате Президента Украины считают, что Блок Юлии Тимошенко в последнее время активно применяет механизмы политического рейдерства, как это в свое время делала СДПУ(о).

Об этом идет речь в комментарии заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея КИСЛИНСКОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой главы государства.

А.КИСЛИНСКИЙ отметил, что 6 ноября с.г. пресс-служба БЮТ сообщила о том, что Генеральная прокуратура якобы не нашла подтверждения информации Секретариата Президента относительно действий Юлии ТИМОШЕНКО во вред национальным интересам. Однако, сказал он, вызывает удивление, что вместе с заявлением не было обнародовано соответствующее письмо-ответ заместителя генпрокурора Виталия ЩЕТКИНА на имя депутата от БЮТ Святослава ОЛИЙНЫКА.

По словам А.КИСЛИНСКОГО, в данном сообщении пресс-службы БЮТ никоим образом не речь идет о признании обвинений неправдивыми, а лишь о том, что по делу «не получено достаточной информации».

«Следует отметить, что Ю.ТИМОШЕНКО и ее окружение никогда не опровергали наиболее громкие эпизоды ее деятельности что касается дел ЕЭСУ или разворовывания средств Министерства обороны РФ, а лишь ссылались на отсутствие судебного решения по этим резонансным делам. Следовательно, сейчас мы опять имеем дело лишь с применением этой удачной политической технологии: если раньше всех и громче кричать, то можно забыть о фактах”, - сказал он.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что «попытка партийных структур заменить собой органы государственной власти свидетельствует о возрождении еще одной технологии от БЮТ – политического рейдерства”. “К сожалению, эта практика постепенно становится идеологией и содержанием деятельности Блока Юлии Тимошенко – от попыток захвата Фонда государственного имущества до депутатской интервенции в судах. Если так будет продолжаться, можно ожидать появления новых партийных наград от БЮТ - «за штурм суда», «за оборону трибуны», «за взятие ЦИК» и тому подобное. Правда, БЮТ в своих действиях не выдумал ничего нового – именно таким образом в 2004 году действовала СДПУ(о). Тогда ее партийные структуры часто не без успеха пытались подменить органы государственной власти», – подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ.

Он отметил, что теперь те же люди теми же методами вынуждают Генеральную прокуратуру к необходимому им решению. По его мнению, можно не сомневаться, что не меньшему давлению подвергнутся следователи, которые будут заниматься делами относительно коррупции представителей БЮТ. “Очевидно, членство в БЮТ сегодня является своеобразной индульгенцией от проблем с законом. Как в свое время лучше любой депутатской неприкосновенности действовал партбилет СДПУ(о)”, - добавил заместитель главы Секретариата Президента.

По убеждению А.КИСЛИНСКОГО, несмотря на давление, все дела за фактам деятельности БЮТ, которые уже переданы и продолжают поступать в Генеральную прокуратуру, будут доведены до логического конца.

«Очевидно, мечта о возрождении единственной «руководящей и направляющей» силы теперь не дает покоя верхушке БЮТ. Стоит только помнить, чем это закончилось для СДПУ(о) и ее лидеров», – отметил он.