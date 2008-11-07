Янукович признал, что оппозиционер из него никакой

Фракция Партии регионов будет поддерживать в парламенте все законопроекты, которые направлены на улучшение ситуации в экономике и жизни людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что «все вопросы развития экономики и здравого смысла мы всегда поддерживали». «Мы никогда не мешали этому правительству работать», - добавил он. По его словам, именно за это Партию регионов нередко критиковали, что она не работает как оппозиционная сила.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что их не учили, как работать в оппозиции - те, кто в Партии регионов, знают, как управлять экономикой и работать во власти.