Ющенко уверяет, что все будет хорошо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина полностью справится с последствиями финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Президента, на сегодняшний день пока еще недостаточно сделано шагов для полного преодоления кризиса. Как сказал глава государства, он держит ситуацию на личном контроле, вместе с тем требуя регулярного общения между собой профильных министерств, Национального банка и других ответственных органов, чтобы все антикризисные меры были проведены в едином ключе.

«У меня нет никаких сомнений, что мы справимся со всеми вызовами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что наибольшая проблема, которая остается сегодня в Украине и связана с кризисом, – это то, как не допустить серьезных темпов падения украинской экономики.

По мнению Президента, особое внимание нужно обратить на стабилизацию ситуации в сельском хозяйстве, металлургии, машиностроении.