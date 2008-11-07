Огрызко выразил соболезнования Лаврову
12:53, 07 ноября 2008Политика
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Сообщает пресс-служба
Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО выразил соболезнования министру иностранных дел России Сергею ЛАВРОВУ в связи с человеческими потерями в результате жестокого террористического акта, совершенного в г. Владикавказ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Как сообщал УНИАН, 6 ноября в результате взрыва маршрутного такси во Владикавказе 12 человек погибли, десятки ранены.
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