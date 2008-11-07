Огрызко выразил соболезнования Лаврову

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО выразил соболезнования министру иностранных дел России Сергею ЛАВРОВУ в связи с человеческими потерями в результате жестокого террористического акта, совершенного в г. Владикавказ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в результате взрыва маршрутного такси во Владикавказе 12 человек погибли, десятки ранены.