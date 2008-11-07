Во Львове подрались левые и правые

Во Львове празднование годовщины Октябрьской революции началось локальными столкновениями между представителями различных политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, возле монумента Славы на улице Стрыйской собрались представители ряда политических сил для празднования годовщины Октябрьской революции, а также противники проведения этих акций – представители правых и националистических сил.

Несмотря на присутствие на площади около тысячи работников милиции, спецподразделения «Беркут», пожарных машин, машин «скорой помощи», участники акции прорвали кордоны милиции, в результате чего произошли локальные столкновения между представителями Украинской партии, Конгресса украинских националистов и ВО «Свобода» со сторонниками КПУ и ПСПУ.

Представители «Свободы» разорвали несколько плакатов коммунистов и в настоящее время в плотном окружении работников милиции жгут флаги с символикой КПУ и другие флаги, которые принесли с собой.

С целью избежания массовых столкновений представителей левых сил вывезли с места проведения акции на специально выделенном автобусе, в сторону которого представители ВО «Свобода» бросали яйца и флагштоки от флагов.

Представители Конгресса украинских националистов и Украинской партии в окружении спецподразделения «Беркут» скандируют: «Комуняку на гілляку!», а представители «Свободы» неподалеку от монумента Славы продолжают жечь красные знамена.

Как сказал журналистам начальник городского управления ГУ МВД Украины во Львовской области Игорь ЦИКАЛО, милиция не задержала за нарушение общественного порядка ни одного из участников акций. Также не будут привлекаться к ответственности те, кто демонстративно сжигали коммунистическую символику и флаги возле монумента Славы.

«Ну, принесли что-то, какие-то тряпки, и жгли. За что их привлекать к ответственности?», - сказал он.

Сегодня в 5 часов утра Львовский окружной административный суд запретил проведение любых массовых мероприятий возле монумента Славы во Львове с целью недопущения столкновений и провокаций. Этим постановлением было запрещено проведение мероприятий политическим силам, которые подали заявки: Львовской городской организации Украинской партии, которая собиралась провести митинг под лозунгом «Нюрнберг - для коммунистов!»; представителям ВО «Свобода», которые планировали акцию протеста против собрания левых сил; представителям Львовского областного комитета КПУ, которые подали заявку на проведение митинга под лозунгом «Революція 17-го року знову на часі! Владу – народу!».