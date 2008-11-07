Гриценко: в стране существует опасность социального взрыва

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО выступает против досрочных выборов в стране.

Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«Я против досрочных выборов - страна не может себе позволить четыре месяца хаоса и безвластия»,- сказал депутат.

По словам А.ГРИЦЕНКО, сотни нужных стране законопроектов лежат в секретариате Верховной Рады. «Согласились бы партийные вожди, поверьте, за каждый из них на табло высвечивалось бы не меньше трехсот голосов»,- уверен он.

На вопрос, возможна ли еще коалиция, А.ГРИЦЕНКО ответил: «Возможна, но есть юридическая проблема». Он отметил, что, с одной стороны, Конституция требует, чтобы коалицию создавали фракции, а не отдельные депутаты, лидеры же фракций не могут договориться. С другой стороны, по его словам, в парламенте более трехсот депутатов, готовых работать, если им предложат иной путь объединения.

«Так давайте его искать и договариваться. Пусть объединятся крупнейшие фракции - Партия регионов и БЮТ. Пусть их поддержат Блок Литвина, часть нашей фракции - НУ-НС. Захотят коммунисты - пожалуйста, страна-то общая!»,- добавил депутат.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, объединению мешает «раздражитель - кто станет следующим Президентом». «А им хотят быть и ЮЩЕНКО, и ТИМОШЕНКО, и ЯНУКОВИЧ. Дальше - кто станет премьером? Хотят и ТИМОШЕНКО, и ЯНУКОВИЧ. Тупик, топчемся на месте»,- сказал он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что когда Президент Виктор ЮЩЕНКО, премьер Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ осознают опасность, нависшую над страной, тогда сядут за стол переговоров. «Пусть подпишут очередной универсал (хоть слово заезженное) или пакт согласия. Поставят жирную точку на теме выборов. Создадут рабочее большинство в Раде. И вместе сформируют правительство. С нынешним премьером, а если категорически не выходит - значит, с другим, но тогда уж и на ЯНУКОВИЧЕ не надо настаивать. И в парламенте, и за его пределами можно найти достойных кандидатов»,- считает он.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, опасность социального взрыва в стране существует, и на это нельзя закрывать глаза. «Будут и желающие возглавить акции протеста... Поэтому сейчас крайне важно консолидировать власть для эффективной работы и для честного разговора с обществом. Чтобы не решать проблемы экономики за счет простых людей. И чтобы не демонстрировать силу государства дубинками, водометами и слезоточивым газом. Задача власти - не допустить, упредить конфликт - это легче и во много раз дешевле, чем потом его локализовать»,- сказал он.