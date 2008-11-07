Томенко указал Луценко на очередную финансовую пирамиду

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО направил обращение к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой расследовать деятельность финансовой группы «King’s Capital».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Как отмечается в сообщении, “деятельность этой компании не раз была объектом журналистских расследований в отечественных печатных и электронных масс-медиа, которые обращали внимание на непонятную засекреченность любых документов или договоров этой компании, а также, в частности, на то, что с 2006 по 2007 год эта организация, которая не имеет соответствующей разрешительной документации на получение средств от населения, пополнила свои счета за счет вкладчиков около 200 миллионами гривен”. По оценкам финансовых экспертов, отмечает пресс-служба, “ООО «Кингз Кепитал» является ничем иным, как очередной финансовой пирамидой”.

“Кроме того, по информации газеты «Дело», компания «Кингз Кепитал» имеет непосредственное отношение к церкви Сандея АДЕЛАДЖИ «Посольства Царства Божьего». Приблизительно 70% вкладчиков «Кингз Кепитал» являются прихожанами этой церкви”, - говорится в сообщении и отмечается, что, “учитывая вышеизложенное, а также отказ этой компании выплачивать своим вкладчикам обещанные средства, и с целью защиты граждан Украины (особенно во время финансового кризиса) от возможных экономических махинаций, Н.ТОМЕНКО просит министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО взять под личный контроль расследование деятельности компании «Кингз Кепитал»”.