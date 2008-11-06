Ющенко об Украине, кризисе, любых сценариях и НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил послов Большой семерки (G7) в Украине и представителя Европейской комиссии в том, что ключевые приоритеты национального развития государства в связи с кризисом не изменились.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь сегодня на встрече В.ЮЩЕНКО с послами G7 и представителем Еврокомиссии в Украине. Основной темой разговора стали последствия мирового финансового кризиса для Украины и способы их преодоления.

«На уровне законодательства, правового поля Украина готова бороться с последствиями мирового кризиса», – констатировал Президент.

Глава государства информировал дипломатов об антикризисных мерах, предпринятых Советом национальной безопасности и обороны, Верховной Радой, Национальным банком, и проведенных консультациях с Международным валютным фондом. Президент заверил дипломатов, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить экономической рецессии в Украине.

Отдельно В.ЮЩЕНКО информировал о мерах в валютной политике, успешность которых доказана стабильностью валютного курса в последние пять дней. Президент дал высокую оценку этим шагам и действиям, направленным на нормализацию депозитной политики банков.

«При любом сценарии Украина справится с вызовами, которые формируются сегодня на валютном и финансовом рынках», – убежден Президент.

Глава государства прокомментировал как плодотворные переговоры с МВФ, которые завершились положительным решением о предоставлении кредита в сумме 16,4 млрд. долларов. При этом он заверил, что оказанная помощь со стороны международных финансовых институтов будет использована исключительно на цели развития и структурной перестройки нашей национальной экономики, рекапитализации банков, стабилизации внутреннего рынка.

В то же время Президент сослался на позицию экспертов, которые прогнозируют, что на конец 2008 года мы можем ожидать рост ВВП до 6%. По убеждению главы государства, это свидетельствует о том, что украинская экономика имеет значительный запас прочности.

В.ЮЩЕНКО пригласил банки, компании, частных инвесторов из стран G7 воспользоваться этой возможностью, в первую очередь инвестиционными возможностями в банковской сфере. Президент также назвал привлекательной для иностранного капитала энергетику, например, достройку Днестровской ГАЭС.

Глава государства заверил дипломатов, что ключевые приоритеты национального развития в связи с кризисом не изменились. Украинская сторона на две трети проработала Соглашение об ассоциации с ЕС, частью которого станет создание зоны свободной торговли, а также рассчитывает на прогресс в переговорах с Евросоюзом о поэтапной отмене визового режима для наших граждан.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина продолжает движение в ключевом для интересов национальной безопасности направлении полной интеграции в Организацию Североатлантического договора. Значительные ожидания на этом внешнеполитическом направлении связаны со встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО, а также с Саммитом НАТО, который состоится в следующем году. Президент акцентировал, что чрезвычайно большое значение будет иметь решение о формальном начале этапа подготовки к вступлению в Альянс – присоединение к Плану действий относительно членства.

«Я прошу передать лидерам ваших государств, руководителям правительств наше неизменное стремление получить в декабре этого года положительное решение, положительный сигнал о присоединении Украины к Плану действий относительно членства», – сказал В.ЮЩЕНКО.