Ющенко проведет заседание СНБО (список вопросов)

В пятницу, 7 ноября, в 12.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, на заседание СНБОУ выносятся такие вопросы:

о состоянии выполнения мер, направленных на нормализацию условий жизнедеятельности населения в местностях, объявленных зонами чрезвычайной экологической ситуации;

о Комплексной целевой программе реформирования Службы безопасности Украины;

о выполнении Указа Президента Украины от 20 июля 2007 года № 657 «О решении СНБО от 15 июня 2007 года «О направлениях государственной миграционной политики Украины и безотлагательных мерах по повышению ее эффективности».

Аккредитация журналистов проводится 7 ноября с 9.00 по телефонам: 255-74-02, 255-63-18, 255-71-40.