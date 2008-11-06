Ющенко поручил Медведько проверить, возглавляет ли Губский ОПГ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО силами центрального аппарата в десятидневный срок осуществить проверку изложенных депутатом Киевского областного совета Владимиром ФЕДОСЕЕВЫМ фактов о деятельности организованной преступной группировки под руководством народного депутата Богдана ГУБСКОГО.

Как сообщает пресс-служба Президента, сегодня В.ЮЩЕНКО лично ознакомился с обращением В.ФЕДОСЕЕВА.

По словам заместителя главы Секретариата Главы государства Игоря ПУКШИНА, В.ЮЩЕНКО также поручил в.и.о. председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО рассмотреть вопрос безопасности депутата Киевского областного совета, который неоднократно получал угрозы своей жизни.

Как сообщал УНИАН, в обращении В.ФЕДОСЕЕВА к Президенту говорится, что ему известно о существовании организованной преступной группировки в Киевской области.

«Я как депутат Киевского областного совета заявляю, что мне известно о существовании организованной преступной группировки под руководством народного депутата Украины Б.ГУБСКОГО, в которую входят другие народные депутаты Украины, депутаты Киевского областного и Киевского городского совета», – говорится в обращении.

В.ФЕДОСЕЕВ утверждает, что «эта группировка занимается вымогательством, рейдерскими захватами управлений земельных ресурсов, подделкой государственных актов на землю, уничтожением государственного имущества, похищением кадастровых карт, захватами районных БТИ в Киевской области, нападениями на следователей, препятствованием профессиональной деятельности и жестоким избиением журналистов, укрывательством преступников, которые находятся в уголовном розыске, покрывательством подозреваемых в земельных аферах чиновников».

Кроме того, по информации В.ФЕДОСЕЕВА, члены упомянутой группировки «угрожают убийством и расправами лично ему и другим депутатам, свидетелям и чиновникам, которые не выполняют их приказов и мешают преступным действиям организованной преступной группировки под руководством Богдана ГУБСКОГО».

Депутат заявляет, что по каждому из приведенных фактов может лично дать повазания и документальные подтверждения.