Кернесу вернули оружие

Прокуратура Харьковской области признала незаконным лишение секретаря Харьковского городского совета Геннадия КЕРНЕСА разрешения на ношение оружия.

Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета со ссылкой на протест прокуратуры области.

22 сентября, говорится в сообщении, представителем Главного управления МВД Украины в Харьковской области было утверждено заключение об аннулировании Г.КЕРНЕСУ разрешений на хранение и ношение огнестрельного оружия, а также устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия.

Согласно этому заключению, Г.КЕРНЕСУ были аннулированы разрешения на хранение и ношение охотничьего карабина, охотничьего ружья и пистолета для стрельбы резиновыми пулями.

В связи с тем, что указанное заключение является незаконным и не отвечает действительности, 24 сентября Г.КЕРНЕС направил в прокуратуру Харьковской области соответствующее заявление на действия служебных лиц ГУ МВДУ в Харьковской области об отмене указанного заключения и признании их действий незаконными.

По указанному заявлению секретаря горсовета прокуратурой проведена тщательная проверка, по результатам которой установлено, что действия служебных лиц ГУ МВДУ признаны незаконными, необоснованными и не отвечающими требованиям действующего законодательства Украины.

4 ноября заместителем прокурора области начальнику ГУ МВДУ в Харьковской области Виктору РАЗВАДОВСКОМУ был внесен протест, согласно которому указанное заключение об аннулировании выданных Г.КЕРНЕСУ разрешений на хранение и ношение огнестрельного оружия является незаконным, необоснованным и подлежит отмене.