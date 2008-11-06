Стецькив написал дипломатам письмо о ПДЧ

Во время дискуссий о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО в некоторых западных государствах подменяют понятия относительно цели и назначения этого документа.

Об этом в открытом письме дипломатическим представительствам стран - членов НАТО в Украине заявил заместитель председателя парламентской фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ. Народный депутат обнародовал открытое письмо сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“9 декабря в Брюсселе министры иностранных дел стран - членов НАТО сделают оценку готовности Украины получить План действий относительно членства в этой организации. Высказывания, сделанные в последнее время многими европейскими высокими должностными лицами, и сложные внутриполитические процессы, которые происходят в Украине, не добавляют оптимизма относительно положительного для нас решения этого вопроса”, - считает Т.СТЕЦЬКИВ.

Обращаясь с открытым письмом к дипломатам стран - членов Североатлантического альянса, народный депутат отмечает, что получение ПДЧ является принципиальным, даже критически важным не только для будущего Украины как государства, но и для безопасности и стабильности в Европе.

При этом Т.СТЕЦЬКИВ отмечает: “Дискуссии, которые происходят на разных уровнях, в том числе и те, в которых пришлось принимать участие лично, свидетельствуют (не всегда, но часто и мимоходом) об определенной подмене понятий относительно цели и назначения ПДЧ для отдельного государства. Говорят, что Украина не готова в НАТО. И это правда, которую не стоит отрицать. Но речь идет не о вступлении Украины в Североатлантический альянс в декабре, а о том, чтобы в результате длительного процесса Украина стала готовой к такому вступлению! И если страны НАТО согласились в Бухаресте с тем, что Украина станет членом НАТО, то где логика отказывать нам в старте подготовительного периода?”.

Народный депутат напомнил, что украинская власть и общество стремятся преодолеть коррупцию, внедрить верховенство права и прозрачные правила и открыть границы с европейскими странами. “Мы хотим жить мирно и в безопасности”, - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

По его словам, именно предоставление ПДЧ будет способствовать позитивным изменениям в Украине.

“Поэтому мы больше всего заинтересованы как можно скорее пройти свой путь, взять на себя добровольные обязательства согласно ПДЧ и выполнить их, это своеобразное домашнее задание для достижения нужных нам целей. Убежден, что в интересах Европы и НАТО максимально способствовать такому процессу”, - подчеркнул Т.СТЕЦЬКИВ.

Справка УНИАН. План действий по подготовке к членству (ПДЧ) – программа НАТО, которая предусматривает предоставление советов, помощи и практической поддержки в зависимости от индивидуальных потребностей стран, стремящихся вступить в Альянс.

ПДЧ было начато в апреле 1999 года на Вашингтонском саммите Альянса с целью помочь странам, которые стремятся к членству в НАТО, подготовиться к нему.

Однако в официальных документах НАТО отмечается, что предоставление ПДЧ не дает никаких гарантий относительно решения Альянса о будущем членстве страны.