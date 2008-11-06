В БЮТ по поводу наездов СБУ вспомнили Салтыкова-Щедрина

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что все обвинения временно исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО в адрес членов БЮТ в незаконной деятельности является политическим заказом.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы БЮТ.

«После того как из-за абсолютного невосприятия обществом провалилась идея Президента относительно проведения досрочных парламентских выборов, команда главы государства возобновила откровенную дискредитационную кампанию. Все потуги Секретариата Президента опять направлены на очернение того, кого ЮЩЕНКО держит за своего главного врага – правительства, его главы и ее команды», - считают в Блоке Юлии Тимошенко.

Пресс-служба БЮТ уполномочена заявить, что все обвинения со стороны временного исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО против членов БЮТ являются политическим заказом.

«Поэтому нет ничего странного в том, что острие псевдоантикоррупционной деятельности спецслужбы нацелено исключительно на тех, кого Президент считает своими оппонентами. «Генерал по вызову» НАЛИВАЙЧЕНКО, который уже длительное время незаконно и недобросовестно исполняет обязанности председателя СБУ, относится к тем чиновникам, которые по аналогии с героем Салтыкова-Щедрина, путают понятие Отчизна и «Ваше превосходительство», - сказано в комментарии пресс-службы БЮТ.

«Что касается традиционных выступлений КИСЛИНСКОГО, с него нечего взять, потому что придворные шуты даже во времена абсолютизма пользовались безграничной свободой слова. Вместо этого господин НАЛИВАЙЧЕНКО рано или поздно понесет ответственность за приватизацию СБУ в интересах отдельных личностей, уничтожение и дискредитацию Службы безопасности, ее превращение в управление по черному пиару при Секретариате Президента», - считают в Блоке Юлии Тимошенко.

В комментарии также напоминается, что на днях депутат от фракции БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК получил ответ на свое обращение в Генеральную прокуратуру Украины. «Генпрокуратура подтвердила всю абсурдность предыдущих обвинений заместителя главы Секретариата Президента Андрея КИСЛИНСКОГО в адрес премьер-министра относительно якобы предательства национальных интересов. Несомненно, такая же судьба ожидает и сегодняшние грубые заявления с Банковой», - уверены в БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности задокументировала противоправную деятельность народного депутата Ивана СИДЕЛЬНИКА (фракция БЮТ), в результате вмешательства которого в работу суда произошел рейдерский захват Днепровского вагоноремонтного завода (Сумская область).

Кроме того, руководитель СБУ сообщил о выявлении незаконного перечисления за границу 35 млн. грн. на возмещение НДС днепропетровским банком "ФСБ" ("Финансовый союз банк").

По его словам, на сегодня СБУ устанавливает лиц, которые являются учредителями этого банка. Как удалось установить на данное время, «фактическим владельцем 60% акций этого банка через юридических лиц является народный депутат АРУТЮНОВ (Гарегин АРУТЮНОВ, член фракции БЮТ – УНИАН)...», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.