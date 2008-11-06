В Едином Центре рассказывают, как далеко Тимошенко до Тетчер

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ критикует заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно намерений национализировать ряд отечественных предприятий.

Как сообщает пресс-служба партии, Л.ОРОБЕЦ “сочувствует коллегам Ю.ТИМОШЕНКО, которым приходится комментировать угрозы лидера БЮТ относительно национализации ряда отечественных предприятий, озвученные в эфире программы «Свобода на Интере».

«Растерянность экс-министра экономики в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО Сергея ТЕРЕХИНА, которого эта информация «уколола», понять нетрудно. Даже ближайшие соратники лидера БЮТ не успевают за ее «последовательностью», держа впрок кучу разномастных басен для оправдания или уточнения «наиболее свежей» позиции премьера», – заметила Л.ОРОБЕЦ.

В то же время, по мнению депутата, ни один стресс или аврал в подобных комментариях не является прощением грубых ошибок и неточностей в аргументации премьерских намерений. «Ссылка на опыт Маргарет ТЭТЧЕР, которая будто бы «забирала у бизнеса объекты принудительно», является, по меньшей мере, странной хотя бы потому, что она стойкий консерватор. Более того, этот политик известна как автор ряда успешных проектов по разгосударствлению угольной промышленности, энергетики и железнодорожного транспорта, в частности British Rail, British Aerospace, British Gas, Cable&Wireless и British Telecom, которое осуществлялось путем акционирования», – сказала заместитель председателя “Единого Центра”.

По словам Л.ОРОБЕЦ, подавляющее большинство экспертов высоко оценивают профессионализм британского премьера, а также социальные последствия масштабной денационализации, осуществленной правительством М.ТЭТЧЕР. «Легенда британской политики никогда не страдала популизмом. Между тем, за 11 лет ее правления уровень зажиточности британских граждан существенно вырос, а страна лишилась балласта, который обременял госбюджет, получив, вместо этого, достаточно большой прирост эффективных частных управленцев и акционеров, чья мотивация в процветании собственного предприятия была значительно весомее тривиальной заработной платы обычного наемника», – отметила депутат.