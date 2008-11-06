Если бы выборы Президента состоялись в конце октября (опрос)

Если бы выборы Президента Украины были проведены в конце октября, то более 24% украинцев поддержали бы председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и почти 23% - лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного «Українським демократичним колом» по заказу Института политики.

Согласно данным опроса, за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 24,3% респондентов, за Ю.ТИМОШЕНКО – 22,9%.

Кроме того, председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА готовы поддержать 5,4% опрошенных; лидера КПУ Петр СИМОНЕНКО - 4,9%; председателя Народной партии Владимира ЛИТВИНА - 4,4%; нынешнего Президента Виктора ЮЩЕНКО - 4,1%.

За ними в порядке уменьшения процентов идут лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО, за которую проголосовали бы 2,0% опрошенных; лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО (1,4%); народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (1,3%) и лидер СПУ Александр МОРОЗ (0,5%).

Против всех названных кандидатов проголосовали бы 11,1% опрошенных. Не смогли определиться с ответом 9,8% респондентов, а 7,9% сказали, что не будут принимать участия в выборах.

Во втором туре выборов рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА является одинаковым: каждого из них собираются поддержать 34% респондентов. Против обоих кандидатов проголосовали бы 16,8%, не принимали бы участия в выборах 8,9% респондентов, 5,6% - трудно определиться.

Если бы ко второму туру президентских выборов вышли Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, то безусловную победу одержала бы нынешний премьер-министр. Согласно данным опроса, за Ю.ТИМОШЕНКО намерены голосовать 36%, а за В.ЮЩЕНКО – всего 6,9% опрошенных.

В этом случае, ни за одного из двух кандидатов не проголосовали бы 38,8% украинцев. Сказали, что не принимали бы участия в голосовании 11,4% опрошенных, и 6,9% - было трудно определиться.

Если во втором туре выборов главы государства соперником В.ЮЩЕНКО будет В.ЯНУКОВИЧ, за действующего Президента проголосовали бы 12,3% респондентов, за лидера Партии регионов – 40,2%.

Еще 30,2% опрошенных сказали, что проголосовали бы против обоих кандидатов, а 10,2 – не принимали бы участия в выборах. Трудно определиться в этом случае было 7% респондентов.

Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, от участия в них не отказались бы 72% украинцев (сумма процентов ответов “Уверен, что буду принимать участие” – 42,7% и “Скорее всего, буду принимать участие” – 29,3%).

Причем, готовы участвовать в голосовании в Западном регионе Украины – 75,1% опрошенных; в Центральном регионе – 64,1; в Южном регионе – 76,4%; в Восточном регионе – 74,6%.

Ответили, что, скорее всего, не будут принимать участия 6,7% опрошенных украинцев; уверены, что не пойдут на выборы - 9%. Не знают, будут голосовать или нет – 12,3% респондентов.

Как отмечают в «Українському демократичному колі», в случае проведения выборов в конце октября, реальная явка избирателей была бы чуть больше 60%.

Всеукраинский опрос проводился «Українським демократичним колом» по заказу Института политики 24-30 октября 2008 г. По месту жительства было опрошено 1 тыс. 210 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ± 3%.