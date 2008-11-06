У Ющенко назвали самую конкретную договоренность с Каддафи

Украина и Ливия создадут совместное предприятие по обслуживанию украинских вертолетов в Африке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

А.ГОНЧАРУК подчеркнул, что самой конкретной договоренностью по результатам визита в Украину ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ можно назвать подписание учредительных документов относительно создания совместного предприятия, которое будет заниматься модернизацией, ремонтом и общей эксплуатацией вертолетной техники, в первую очередь, для использования во время гуманитарных операций на африканском континенте.

В ближайшее время это предприятие начнет работать, сказал А.ГОНЧАРУК.

Кроме того, по его словам, будет рассмотрена возможность участия ливийской стороны в одном из украинских авиастроительных предприятий. А.ГОНЧАРУК заметил, что это даст возможность «подпитать соответствующими финансовыми ресурсами это предприятие с целью оживления производства и дальнейшей реализации его продукции на рынках третьих стран».

Как сообщал УНИАН, ливийский лидер М.КАДДАФИ 4-6 ноября осуществляет государственный визит в Украину.