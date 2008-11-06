Коновалюк в Грузии получил компромат на Ющенко?

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов незаконной продажи Украиной оружия и военной техники в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК прогнозирует введение парламентом моратория на поставку вооружений в Грузию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КОНОВАЛЮК заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Постановление (ВР), очевидно, введет мораторий на поставку вооружений в Грузию», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

По его словам, в ходе посещения членами ВСК конфликтного региона (4 ноября члены ВСК вернулись из Южной Осетии и России - УНИАН) украинская сторона получила документы, подтверждающие, что в этом конфликте принимали участие военные специалисты-граждане Украины.

«Не возникает сомнений, что станет вопрос о политической оценке и ответственности, прежде всего, Президента, который обеспечивал полный контроль над сферой экспорта вооружений из Украины», - предположил председатель ВСК.

В.КОНОВАЛЮК также сообщил, что в ходе проверки, которую проводило Контрольно-ревизионное управление, выявлены серьезные нарушения в деятельности компании «Укрспецэкспорт» и других организаций, занимающихся экспортом вооружений.

«Свой отчет комиссия будет готова представить через пленарную неделю, поскольку мы хотим использовать акты проверки КРУ», - уточнил депутат.

Кроме того, по словам В.КОНОВАЛЮКА, проект постановления ВР будет предусматривать обращение к Кабинету министров с просьбой отстранить с занимаемых должностей руководителей предприятий «Укрспецэкспорт», «Укроборонсервис» и «Укринмаш».

Народный депутат также сообщил, что ВСК намерена инициировать рассмотрение парламентом законопроектов о военно-техническом сотрудничестве и об утилизации боеприпасов.

В.КОНОВАЛЮК прогнозирует, что за такое постановление ВР проголосует «конституционное большинство – более 300 голосов».

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по проверке фактов поставок Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права.

26 сентября председатель ВСК В.КОНОВАЛЮК заявил, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в пгт. Лозовая Харьковской области. По его словам, поставки осуществлялись на протяжении мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами и нарядами. «Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Кроме того, он отметил, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам.

8 октября В.КОНОВАЛЮК также заявил, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

Между тем первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ неоднократно опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках Украиной оружия в Грузию.