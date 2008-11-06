Высший совет юстиции говорит Медведчуку: «Добро пожаловать!»

Высший совет юстиции заявляет об отсутствии каких-либо препятствий для реализации Виктором МЕДВЕДЧУКОМ полномочий члена ВСЮ.

Об этом сообщается на официальном сайте Высшего совета юстиции.

В частности, пресс-служба ВСЮ напомнила, что 4 ноября Судебная палата по административным делам Верховного суда Украины, рассмотрев дело полным составом, удовлетворила жалобу Высшего совета юстиции по иску Андрея БОЙКО, который требовал отменить решение совета о восстановлении полномочий В.МЕДВЕДЧУКА как члене ВСЮ, и что своим постановлением высшая судебная инстанция государства отменила все судебные решения, постановленные по этому делу, а А.БОЙКО в удовлетворении исковых требований отказано.

По этому поводу на сайте ВСЮ говорится: “Таким образом, отсутствуют какие-либо препятствия для реализации В.МЕДВЕДЧУКОМ полномочий члена Высшего совета юстиции, определенных Законом Украины «О Высшем совете юстиции».

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2007 года Высший совет юстиции восстановил членство В.МЕДВЕДЧУКА в этом органе. В частности, рассмотрев соответствующее заявление В.МЕДВЕЧУКА, ВСЮ частично отменил свое решение от 27 мая 2004 года № 180, которым были прекращены его полномочия как члена Высшего совета юстиции, поскольку после назначения его в состав Совета на второй подряд шестилетний срок он не принес присягу члена ВСЮ.

В июне 2007 года Лычакивский райсуд Львова остановил действие решения ВСЮ от 31 мая этого года в части возобновления полномочий В.МЕДВЕДЧУКА как члена ВСЮ. Соответствующее решение было принято на обеспечение административного иска жителя Львова - законодателя Андрея БОЙКО.

В декабре 2005 года Всеукраинским съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений А.БОЙКО был на законных основаниях назначен членом ВСЮ вместо В.МЕДВЕДЧУКА, однако стать полномочным членом ВСЮ А.БОЙКО не удалось.

Решение ВСЮ о восстановлении В.МЕДВЕДЧУКА истец считал противоправным, незаконным, поскольку В.МЕДВЕДЧУК утратил членство в ВСЮ еще в мае 2004 года в связи с окончанием шестилетнего срока, на который он был назначен, а после очередного переназначения В.МЕДВЕДЧУК не приносил присяги члена ВСЮ.

4 ноября 2008 года Верховный суд отменил все судебные решения относительно приостановки полномочий В.МЕДВЕДЧУКА как члена Высшего совета юстиции.