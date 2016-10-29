Первый заместитель главы АП опубликовал е-декларацию

В общей собственности с супругой первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук имеет три автомобиля, два земельных участка и гараж.

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Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления

Согласно документу, зарплата Ковальчука за год составила 203 тыс. 395 грн. В общей собственности с супругой он имеет 298 тыс. долларов, 212 тыс. евро и 2 млн 300 тыс. гривен наличных. На банковских счетах средств у Ковальчука нет. Вместе с тем на банковских счетах супруги, как указано в декларации, есть 9 тыс. 947 долл., 2 тыс. 977 грн.

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Ковальчук также задекларировал две пары часов марки Zenith и Chaumet Paris, а также картину.

Его супруга является владелицей квартиры в Киеве общей площадью 200 кв. м и двух паркомест. В общей собственности супругов – гараж в Киеве площадью 82 кв. м. Также они являются собственниками двух земельных участков в пгт Козин (Обуховский район, Киевская область) площадью 504 кв. м и 1500 кв. м. и жилого дома в Козине общей площадью 1142, 9 кв. м.

Согласно декларации, супруга Ковальчука является владелицей картин, часов, ювелирных изделий и шубы. В общей собственности супругов есть три автомобиля - Toyota RAV4 (2003 г. в.), Toyota Landcruiser (2011 г. в.) и Toyota Landcruiser (2014 г. в.).