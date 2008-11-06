В ЕС отреагировали на планы России поставить ракеты в Калининграде

Комиссар Европейского Союза по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР считает, что планы России разместить ракеты в Калининградской области не будут способствовать усилению безопасности в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила 5 ноября, выступая перед членами Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Если вы собираетесь поставить ракеты в Калининграде, это не будет способствовать усилению безопасности в Европе”, - сказала, в частности, комиссар ЕС.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отметила, что ее немного удивляет, как такие шаги могут быть совместимыми с новой стратегией европейской безопасности, которую предлагает разработать Россия.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 5 ноября заявил о намерении развернуть в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер» для нейтрализации элементов ПРО.

Кроме, этого, по словам Д.МЕДВЕДЕВА, с территории Калининградской области будет организовано радиоподавление объектов ПРО в Европе.

”Искандер” - высокоточное оружие, способное поражать цели на расстоянии до 300 километров.