Терехин: Тимошенко ежедневно «долбасила» Стельмаха

Ситуация, которая сложилась на валютном рынке, – “это полная паранойя главного банкира страны”. Такое мнение в интервью Украинской правде выразил бютовец Сергей Терехин. “... он (Стельмах) проснулся одним утром и подумал: "Ну бес с ними, с теми рынками. Мне нужно держать резервы НБУ". И теперь смотрите, что произошло. Нацбанк не выходил неделю на рынок, довел до этой истерики и роста стоимости доллара до 7 гривен. А затем взял и вышел на рынок в размере полмиллиарда. Что это такое?”

Выборочные продажи Нацбанком валюты лишь четырем банкам, на взгляд нардепа, – “это вообще дежа вю в 1993 году. Тогда Стельмах подписал общее постановление с премьером Кучмой о введении фиксированного курса. Закончилось помните чем? Созданием валютно-кредитного совета. Тогда хотя бы валютно-кредитный совет отбирал, кому продавать валюту. А осенью 2008 году это делал сам Стельмах”.

А что касается продажи валюты “Нафтогазу” в то время, когда возник ажиотаж вокруг долларов, “это отдельная история. Я считаю, что вообще этот вопрос - к прокуратуре. Первый раз, когда Нацбанк продал "Нефтегазу" 400 миллионов долларов, я тогда едва не перевернулся. Я звонил всем, говорил: "Блин, ну такая радость!". Рыночный курс доллара 5,45, а они продают отдельному клиенту по 5,05. Ни фига себе, 40 копеек разницы в курсе!», к этому Терехин добавил, - А наибольшая разница между курсом интервенции и курсом закрытия сессии составляла 72 копейки на долларе! Я говорю, что это вопрос к Генпрокуратуре!”.

На замечание, что ходили слухи, мол "Нафтогазу" продавали доллары по указанию правительства. Терехин отреагировал так: “Ну как? Вы что? Правительство ежедневно долбасило Нацбанк за то, что он делает на валютном рынке!”