Тимошенко поблагодарила МВФ за такой быстрый кредит

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает предоставление Украине кредита Международным валютным фондом большой победой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам, отметив, что такое решение принято на базе договоренностей, достигнутых между правительством, НБУ и МВФ.

Премьер-министр заявила, что кредит МВФ позволит полностью стабилизировать финансовую ситуацию в Украине, а также наполнить экономику Украины реальными деньгами и стабилизировать банковскую систему.

„Я считаю это большой победой, потому что те кредитные ресурсы, которые мы получили, они самие дешевые, какие можно представить”, - заявила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что кредит в сумме 16,4 млрд. грн. предоставлен под 4% годовых и при этом на достаточно длительный срок. По ее словам, предоставление такого кредита свидетельствует о том, что Украина может эффективно работать и договариваться с мировыми финансовыми организациями.

Премьер-министр поблагодарила руководство МВФ, руководителя миссии МВФ, которая работала в Украине, за продуктивное и качественное сотрудничество с Украиной. При этом она подчеркнула, что в практике МВФ еще никогда не было случая, когда кредит предоставлялся по такой упрощенной процедуре и в такие сжатые сроки: „Мы благодарим за то, что так быстро отреагировали на обращение Украины”.