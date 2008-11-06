Ющенко и Тимошенко пришли в НБУ

В Национальном банке Украины проходит совещание по вопросам ситуации на финансовом рынке при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Киеве.

«Президент проводит совещание в Национальном банке. И премьер-министр, и министр финансов, и министр экономики именно сейчас присутствуют на этом совещании в НБУ», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, именно по этой причине Ю.ТИМОШЕНКО не принимала участие в церемонии возложения цветов к Памятнику Славы в Киеве по случаю 65-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков.

В церемонии возложения принимали участие первый вице-премьер-министр А.ТУРЧИНОВ, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, представители других министерств и ведомств. Кроме того, в церемонии принимали участие заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.