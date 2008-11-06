КС начал слушания по обвинениям против Ющенко в превышении полномочий

Сегодня Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по представлению 53 народных депутатов относительно конституционности согласования с Президентом Украины кандидатур на должности в Министерство иностранных дел и его подразделения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, авторы представления просят КС дать толкование относительно конституционности Указа Президента «О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства» от 4 июня 2008 года №513.

Этим указом предусмотрено, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины при МИД предварительно согласовываются в установленном порядке с Президентом Украины; материалы о согласовании кандидатур на должности первого заместителя, заместителя министра подаются Президенту министром иностранных дел до внесения Кабинетом министров Украины представлений о назначении соответствующих лиц на указанные должности.

По мнению народных депутатов, установление указом как подзаконным актом нового правового регулирования порядка назначения должностных лиц МИД противоречит положениям п. 12 ч. 1 ст. 92, ч. 2 ст. 120 Конституции Украины относительно исключительного определения законами Украины организаций и порядка деятельности органов исполнительной власти.

Кроме того, как утверждается в представлении, глава государства данным указом наделил себя полномочиями высшего органа в системе органов исполнительной власти, что не отвечает требованиям ст. ст. 5, 6, 8, 19, 92, 106, 113, 116, 120 Конституции Украины, ст. ст. 22, 46 Закона о Кабинете министров Украины.