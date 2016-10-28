УСПП разработал Антикризисную программу для правительства и парламента

За написание антикризисной программы представители деловых кругов взялись после анализа текущей ситуации в экономике Украины.

«Показатель роста ВВП Украины составляет менее одного процента, при этом государственный долг составляет около 1,7 трлн грн. Имеем беспрецедентное падение платежеспособности – как граждан, так и бизнеса. Сегодня мы – одна из беднейших стран в Европе, люди борются за элементарное выживание. Поэтому власти и бизнесу необходимо совместно действовать по Антикризисной программе, чтобы исправить ситуацию», - заявил председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

По его словам, стране необходимо срочно откорректировать экономический курс.

«Это единогласная позиция делового сообщества. Нужно более справедливое перераспределение доходов между секторами экономики, нужно обеспечить устойчивое экономическое развитие. Также следует определить эффективные инструменты стимулирующей бюджетной и денежно-кредитной политики. Все эти предложения внесены в Антикризисную программу, которую УСПП предлагает правительству и парламенту», - заявил Анатолий Кинах.

В Антикризисной программе учтены позиции Плана модернизации Украины, разработанного Федерацией работодателей. Документ предусматривает меры по восстановлению доверия к банковской системе, совершенствование фискальной системы, направления развития оборонно-промышленного комплекса, стимулирование научно-технической и инновационной деятельности, проектов строительства и энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере. Одобренную членами Антикризисного совета общественных организаций программу должен утвердить съезд Украинского союза промышленников и предпринимателей, проведение которого запланировано на 10 ноября 2016 года.

Также принято решение открыть Офис представителя УСПП в Верховной Раде.

«По дельному совету народных депутатов хотим поднять коммуникации с властью на более высокий уровень. Офис представителя УСПП в парламенте как официальная площадка позволит оживить работу над комплексными законопроектами для развития экономики с учетом интересов бизнеса», - отметил Анатолий Кинах.

Как сообщалось, Антикризисный совет общественных организаций Украинского союза промышленников и предпринимателей создан в начале 2015 года по инициативе около ста объединений и ассоциаций бизнеса.