Ющенко обрадовался кредиту от МВФ, и озадачил Кабмин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует принятие советом директоров Международного валютного фонда положительного решения о предоставлении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,5 млрд. долларов.

Об этом говорится в заявлении Президента Украины в связи с принятием МВФ решения о предоставлении Украине стабилизационного кредита, размещенного на официальном сайте главы государства.

“Я приветствую принятие советом директоров Международного валютного фонда положительного решения о предоставлении Украине стабилизационного кредита и выражаю благодарность директору-распорядителю Фонда господину Доминику СТРОС-КАНУ, менеджерам и экспертам Фонда за поддержку наших действий и планов относительно обеспечения стабильной работы экономики и финансовой системы государства”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, это решение является сигналом для мирового сообщества о повышении рейтинга доверия к Украине.

“Помощь со стороны МВФ позволит увереннее чувствовать себя деловым кругам и, в первую очередь, финансовому сектору. Национальная экономика получит мощный ресурс для развития ее приоритетных направлений, гарантирования ликвидности банковской системы”, - считает Президент Украины.

По его словам, проведение решительной экономической и финансовой политики позволит Украине не только противостоять мировому кризису, но и выйти из него более сильными и сплоченными.

“Нужны масштабные структурные реформы. На это я нацеливаю руководство правительства и Национального банка Украины”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава Украинского государства заверил, что реализация антикризисных мероприятий будет находиться под его постоянным контролем.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд сегодня одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,5 млрд. долларов США.

Программа рассчитана на два года, и МВФ готов срочно направить Киеву 4,5 млрд. долларов.