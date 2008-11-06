У государства хватит денег на всех будущих безработных

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заверяет, что "государство будет поддерживать тех, кто потеряет работу, на это средств хватит”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, по словам Л.ДЕНИСОВОЙ, СМИ, информируя сегодня общественность относительно состояния безработицы и социальных гарантий, обнародовали различные цифры, далеко не все из которых соответствуют действительности.

Министр призвала не паниковать и заверила, что ситуация находится под контролем, и Фонд социального страхования на случай безработицы имеет на сегодня достаточно средств, чтобы профинансировать тех, кто встал на учет в Государственную службу занятости.

Кроме того, Л.ДЕНИСОВА сообщила о возможности создания стабилизационного фонда, деньги из которого также могут быть использованы на поддержку тех, кто останется без работы в случае массовых увольнений и, соответственно, недостатка денег в Фонде социального страхования на случай безработицы на обеспечение этих выплат.

„Ведь важно перестраховаться, когда речь идет о людях”, - отметила министр, подчеркнув при этом, что сейчас нет оснований говорить о недостатке средств для выплат временно безработным.