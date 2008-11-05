«План спасения Украины» вступил в силу

Закон «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» вступил в силу.

Текст закона опубликован в официальных изданиях - газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» за сегодняшнее число.

Согласно завершающим положением закона, он вступает в силу со дня опубликования, кроме 4 и 5 пунктов 2 раздела закона, которые вступают в силу с 1 января 2009 года.

Соответствующие пункты устанавливают специальный режим налогообложения в сфере сельского и лесного хозяйства.

Закон действует до принятия Радой в связи со стабилизацией финансово-экономической ситуации решения о прекращении действия раздела 1 этого закона и о редакции соответствующих положений законов, изменения в которые предусмотрены разделом 2 этого закона, но не позже, чем до 1 января 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада приняла закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса. За принятие закона проголосовали 243 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие закона поддержали 154 депутата от БЮТ, 69 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина. Ни одного голоса не дали депутаты от Партии регионов и КПУ.

Законом предусматривается за счет сверхплановых поступлений от приватизации государственного имущества в 2008 году и поступлений этих средств в полном объеме в 2009 году, а также целевого размещения государственных ценных бумаг, создать Стабилизационный фонд, средства которого используются в установленном Кабинетом Министров Украины по согласованию с комитетами ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета порядке.

При этом представители фракции Блока Литвина заявили, что председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подал на подпись Президенту Украины «сфальсифицированный» Закон «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Ссылаясь на стенограмму заседания ВР, народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что парламент не поддержал введение моратория на два года на установление минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для работоспособных лиц. Депутат отметил, что за исключение нормы о моратории проголосовало 240 народных депутатов. О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что также парламентом не была поддержана норма о том, чтобы на протяжении 2009-2010 лет размер заработной платы повышался ежеквартально в соответствии с индексом потребительских цен. Он отметил, что за данное решение проголосовало только 193 из необходимых 226 народных депутатов. По мнению О.ЗАРУБИНСКОГО, в таком случае должна была остаться в действии норма о том, что с 1 января 2009 года минимальная заработная плата устанавливается на уровне прожиточного минимума для работоспособных лиц.

В то же время пресс-секретарь председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА Андрей ЖИГУЛИН отверг фальсификацию окончательной редакции закона.