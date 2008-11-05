Медведев предлагает увеличить срок полномочий президента до 6 лет

Сроки полномочий президента России и Государственной думы целесообразно увеличить до шести и пяти лет соответственно, заявил президент РФ Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

В настоящее время сроки полномочий президента и Госдумы - по четыре года. "(Предлагаю) увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной думы до шести и пяти лет соответственно", - сказал Медведев.

Эхо Москвы