Медведев предлагает увеличить срок полномочий президента до 6 лет
11:53, 05 ноября 2008Политика
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Госдумы - до пяти
Сроки полномочий президента России и Государственной думы целесообразно увеличить до шести и пяти лет соответственно, заявил президент РФ Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
В настоящее время сроки полномочий президента и Госдумы - по четыре года. "(Предлагаю) увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной думы до шести и пяти лет соответственно", - сказал Медведев.
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