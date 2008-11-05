Выборов в декабре не будет, считают у Кличко

"Выборов в декабре не будет, а их дальнейшая судьба зависит, в первую очередь, от политических договоренностей", - такое мнение выразил в интервью газете «Экономические известия» Председатель Украинской селянской демократической партии, депутат Киеврады от Блока Кличко Дмитрий Андриевский.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли УСелДП принимать участие в выборах в составе Блока Виталия Кличко, Дмитрий Андриевский отметил, что этот вопрос обсуждается.

«Трехпроцентный барьер – это около 650 тысяч голосов, и это не так много. Главный вопрос – защитить голоса. Сегодня мы серьезно работаем над этим. В партии идет масштабная реструктуризация, тренинги, к нам массово пошли люди – у нас сильные региональные структуры, и я доволен тем, как разворачивается широкая система районных ячеек», - рассказал политик.