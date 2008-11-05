Ющенко вчера увидел хороший сигнал для гривни

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает государственные финансовые институты до конца недели выйти на единый курс гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время встречи с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ и министром экономики Богданом ДАНИЛИШИНЫМ, которая состоялась в Секретариате Президента.

По словам главы государства, очень важно, чтобы государственные институты поддержали курс гривни.

«Чтобы до конца недели не просто выйти на единый курс… чтобы никто на рынке не ставил вопрос, какой сегодня курс – первый, второй, третий или четвертый», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, всем необходимо придерживаться единой позиции поддержки гривни.

В.ЮЩЕНКО отметил, что вчерашние торги на бирже показали, что курс, который был на минувшей неделе, - 6,80 и даже 7,20 грн. за один доллар, - был слишком высоким, и реальный курс на сегодняшний день даже ниже, чем 6 грн. за один доллар.

«Это хороший сигнал для курса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 5,8050/5,8850, до 12.00 спред сузился до 5,8150/5,8600. До закрытия ценовые уровни остались без изменений.