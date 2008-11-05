Коновалюк обещает принести в Раду компромат на Ющенко

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию незаконных поставок украинского оружия и военной техники в Грузию нашла новые факты, подтверждающие незаконные поставки оружия Украиной в Грузию.

Об этом сообщил председатель этой ВСК Валерий КОНОВАЛЮК, сообщает российское издание «Коммерсант» (№200/С от 5 ноября 2008 года).

По его словам, комиссия ВР вчера завершила визит в Южную Осетию и Россию. В.КОНОВАЛЮК подчеркнул, что в руки депутатов попали новые свидетельства ответственности Президента Виктора ЮЩЕНКО за вооружение Тбилиси накануне войны на Кавказе. "Мы получили новые данные об ответственности высшего руководства Украины и лично Президента ЮЩЕНКО за поставки оружия в Грузию, которая готовилась к войне. Уже в ноябре мы представим эти данные на слушаниях в Раде", - сказал он.

При этом В.КОНОВАЛЮК не стал конкретизировать, какие именно доказательства были получены в Цхинвали. "Мы задали ряд конкретных вопросов и получили на них четкие ответы. Теперь мы получили подтверждения того, что руководство Украины знало о готовящейся войне. Поставками вооружений мы, по сути, подтолкнули СААКАШВИЛИ к жестоким и непродуманным действиям", - сказал он. При этом ответственность ВСК возлагает исключительно на Президента В.ЮЩЕНКО, не выдвигая никаких претензий в адрес премьера Юлии ТИМОШЕНКО. "Все вопросы поставок оружия Кабинет министров контролирует лишь формально, а фактически все курирует Президент. Мы это докажем", - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по проверке фактов поставок Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права.

26 сентября председатель ВСК В.КОНОВАЛЮК заявил, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в пгт. Лозовая Харьковской области. По его словам, поставки осуществлялись на протяжении мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами и нарядами. «Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Кроме того, он отметил, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам.

8 октября В.КОНОВАЛЮК также заявил, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

Между тем первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ неоднократно опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках Украиной оружия в Грузию.

18 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила, что В.КОНОВАЛЮК игнорирует приглашения явиться в Генпрокуратуру с целью выяснения всех обстоятельств и предоставления материалов, которые, по заявлениям главы комиссии, находятся в его распоряжении.