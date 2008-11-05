В БЮТ придумали слоган для Тимошенко: "кризис, все падлюки, а мы – в белом..."

"Неразбериха в Верховной Раде раздражает людей меньше, чем вероятность досрочных выборов", - так считает народный депутат от БЮТ Сергей Терехин.

В интервью Украинской правде политик сказал: "Я считаю, что избиратели свой выбор сделали в 2007 году. А теперь они просто не будут подтверждать свой выбор, который они сделали год назад. Потому что им надоели выборы как таковые... Вот пусть пройдет пару месяцев. Если что-то поменяется, то, может, и пойдем на выборы. Хотя, поверьте, вот сейчас политологически Тимошенко нужно соглашаться и идти на выборы с простыми лозунгами: "Кризис, внешние факторы, все падлюки, а мы – в белом с красным сердцем".