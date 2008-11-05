Ющенко: за семь дней мы должны решить проблему Проминвестбанка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Министерство финансов и Министерство экономики окончательно решить проблему «Проминвестбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время встречи с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ и министром экономики Богданом ДАНИЛИШИНЫМ, которая состоялась сегодня в Секретариате Президента.

Президент призвал В.ПИНЗЕНИКА лично проконтролировать решение проблемы «Проминвестбанка». «За ближайшие семь дней мы должны решить проблему «Проминвестбанка», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что до 14 ноября этот банк получит «первый финансовый транш». Он добавил, что согласно данным «Нацбанка», вчера было впервые зафиксировано увеличение вкладов в этот банк. По его словам, «мы зафиксировали позиции», и теперь важно, чтобы этот позитивный процесс был продолжен.

Как сообщалось, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного объема средств в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБ стала рейдерская атака, спровоцировавшая досрочный отзыв вкладов населения, а это, в свою очередь, вызвало осложнение при проведении платежей.

30 октября руководитель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что в дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке» принимали участие «одна из финансовых промышленных российских групп» и «граждане Украины с депутатским статусом».